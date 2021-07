Wiesbaden

Letzter Schultag vor den Sommerferien in Hessen

16.07.2021, 00:52 Uhr | dpa

Für die Schülerinnen und Schüler in Hessen ist an diesem Freitag der letzte Schultag vor den langen Sommerferien. Nach sechs Wochen ohne Unterricht beginnt das neue Schuljahr offiziell erst wieder am 30. August.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat angekündigt, dass zum neuen Schuljahr der Schulbetrieb in Hessen landesweit und in allen Schulformen im Präsenzunterricht starten wird. Allerdings sollen mit Blick auf die Reiserückkehrer zur Sicherheit für die Kinder und Lehrer zunächst verschärften Corona-Regeln in den Schulen gelten.

Für die ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres zählen dazu eine erhöhte Corona-Testfrequenz von derzeit zwei auf drei Tests pro Woche und eine Maskenpflicht auch am Platz während des Unterrichts.