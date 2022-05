Lichtblick für Hessen: Auslandsgäste kehren langsam zurück

Noch mau sei allerdings der Zuspruch von GĂ€sten aus den USA und dem asiatischen Raum, bei denen beispielsweise RĂŒdesheim am Rhein zu den beliebten Zielen gehört. Dies könne durch InlandsgĂ€ste aber teilweise etwas aufgefangen werden, sagt Wagner. Zumal viele Menschen jetzt nachholten, was wegen der Pandemie verschoben werden musste: Selbst in sonst weniger stark frequentierten Regionen wie der Wetterau hĂ€tten derzeit viele Betriebe alle HĂ€nde voll mit Familienfeiern zu tun. "Es wird gehochzeitet, dass sich die Balken biegen", sagte Wagner.

Von einer positiven Entwicklung der Besucherzahlen berichtet auch die Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH aus Oestrich-Winkel - wobei die Anzahl der FĂŒhrungen im April immer noch um 30 Prozent und die der Besucher um die HĂ€lfte unter dem Niveau von 2019 gelegen hĂ€tten. Der Löwenanteil der GĂ€ste stamme mit 95 Prozent aus Deutschland, vor allem aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Die Flusskreuzfahrten hÀtten wieder begonnen, aber das Aufkommen vor allem amerikanischer GÀste liege noch weit hinter Vor-Covid-Zeiten. "Asiatische GÀste haben wir so gut keine aktuell", erklÀrte eine Sprecherin. Der schon vor der Pandemie bestehende Trend, Urlaub und Kurzurlaub zu Hause zu machen, setze sich fort. Die Buchungszahlen im Hotel seien gut, zudem profitierten auch im Rheingau die Betriebe vom Nachholen privater Feiern.

Die Leiterin des Stadt- und Tourismusmarketing Wiesbaden, Nina Cordt, freut sich ĂŒber zuletzt deutlich gestiegene GĂ€stezahlen aus dem In- und Ausland. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe das Plus im Januar und Februar 2022 insgesamt mehr als 100 Prozent betragen. Auch erste grĂ¶ĂŸere Veranstaltungen wie etwa Ärztekongresse fĂ€nden wieder statt. Vor allem GĂ€ste aus den USA und den Beneluxstaaten kĂ€men wieder vermehrt nach Wiesbaden. "Zahlen aus Asien steigen ebenfalls wieder an, aber noch verhalten", erlĂ€uterte Cordt.

Bei den TagesgĂ€sten sei eine spĂŒrbare Zunahme zu verzeichnen, außerdem gebe es eine steigende Nachfrage nach Gruppenangeboten. "Fazit: Unsere Prognose fĂŒr den Sommer ist positiv", so Cordt.

Auch in Frankfurt sieht man "den Tourismus wieder langsam aufblĂŒhen", wie Ines Philipp bestĂ€tigt, Sprecherin der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH. "Die GĂ€ste kommen zurĂŒck: Auf dem Römerberg sind wieder Touristengruppen auszumachen, die Frequenz in unseren Tourist-Informationen steigt, die Nachfrage nach StadtrundgĂ€ngen und HotelĂŒbernachtungen nimmt spĂŒrbar zu."

"Die Stadt beginnt wieder zu summen", sagt Philipp. In Zahlen belegen können Frankfurts Tourismusmanager das aber erst in rund acht Wochen, wenn die statistischen Werte vorliegen. Im Januar und Februar zĂ€hlte die Stadt zusammen knapp 700.000 Übernachtungen - 125 Prozent mehr als in den ersten beiden Monaten des Vorjahres.