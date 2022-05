Statistisches Landesamt: 2021 1,16 Millionen Ausländer

Im vergangenen Jahr haben in Hessen rund 1,16 Millionen AuslĂ€nder gelebt. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch nach einer Auswertung des AuslĂ€nderzentralregisters mitteilte, wohnten davon allein gut 235.000 in Frankfurt, der grĂ¶ĂŸten Stadt des Bundeslandes.