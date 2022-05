Vorverkauf für 9-Euro-Ticket startet Montag

Billige Tickets f├╝r den ├ľffentlichen Nahverkehr: Nach den Entscheidungen von Bundestag und Bundesrat beginnt in der kommenden Woche in Hessen der Vorverkauf f├╝r die 9-Euro-Tickets f├╝r Busse oder Regionalbahnen. Die bundesweit g├╝ltige Monatskarte k├Ânne am kommenden Montag dann an den Fahrscheinautomaten gekauft werden, teilte die Stadt Wiesbaden mit. Auch die Bahn und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) k├╝ndigten einen Verkaufsstart zum Wochenbeginn an. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte auf seine Homepage mit: "Der Vorverkauf beginnt voraussichtlich Ende Mai."