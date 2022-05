DGB für "Sofortmaßnahmen" bei Anpassung der Beamtenbesoldung

Betroffen seien viele Besch├Ąftigte in Berufsgruppen, die etwa auch w├Ąhrend der Pandemie stark gefordert waren wie etwa Polizisten und Feuerwehrleute. "Es reicht nicht aus, immer nur zu sagen, wir haben Hochachtung und besondere Wertsch├Ątzung", betonte der Gewerkschafter. Diese m├╝sse sich auch darin niederschlagen, dass man die Probleme angeht - zumal etwa bei der Polizei oder in den unteren Besoldungsgruppen in der Justiz chronischer Personalmangel herrsche. Das zeige: "Die aktuelle Besoldung wird zunehmend zum Nachteil f├╝r den Dienstherrn, der auf der Suche nach Fachkr├Ąften ist."