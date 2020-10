Hiobsbotschaft für Nationalspielerin

Pauline Bremer fällt wegen Kreuzbandriss lange aus

09.10.2020, 12:47 Uhr | t-online, sid

Für VfL-Stürmerin Pauline Bremer ist die laufende Saison frühzeitig beendet. Nach dem Spiel gegen den SC Sand gab es für sie eine bittere Diagnose: Kreuzband- und Innenbandriss.

Am Mittwochabend hat sich Fußball-Nationalspielerin Pauline Bremer beim Heimspiel gegen den SC Sand verletzt. In der 76. Minute musste die Stürmerin ausgewechselt werden. Wie ihr Verein, der VfL Wolfsburg, berichtet, sind das vordere Innenband und das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Wie lange das Team auf die Spielerin verzichten muss, ist noch nicht klar. Mit einer Rückkehr in der laufenden Saison rechnet das Team allerdings nicht.

"Pauline hat sich nach ihrem Wechsel schnell im Team integriert und auch sportlich Fuß gefasst", sagt Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. "Umso bitterer, dass wir nun sehr lange auf sie verzichten müssen." Das Team werde Pauline in der kommenden Zeit so gut wie möglich unterstützen.

Für den VfL war dies nicht die erste Hiobsbotschaft gleich zu Beginn der neuen Saison. Nationalspielerin Sara Doorsoun verletzte sich beim verlorenen Champions-League-Finale gegen Olympique Lyon ebenfalls am Knie. Die beste Spielerin Pernille Harder verließ den Verein und wechselte zum FC Chelsea. Bremer war erst im Sommer von Manchester City zum deutschen Meister gewechselt.