Brasilianischer Verteidiger

Wolfsburgs Paulo Otavio fällt verletzt aus

12.10.2020, 18:32 Uhr | dpa

Rückschlag für den VfL Wolfsburg: Wegen einer Muskelverletzung fällt Abwehrspieler Otavio in der kommenden Partie gegen Borussia Mönchengladbach aus. Ein anderer Spieler kehrt dafür zurück.

Der VfL Wolfsburg muss in nächster Zeit auf Linksverteidiger Paulo Otavio verzichten. Der 25 Jahre alte Brasilianer hatte sich bereits am Mittwoch im Training eine Muskelverletzung zugezogen und fällt unter anderem für das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag aus. Das bestätigte der niedersächsische Fußball-Bundesligist am Montag. Otavio hatte im Sommer bereits länger wegen einer Sprunggelenksverletzung gefehlt.

Wieder bei der Mannschaft ist dagegen Offensivmann Renato Steffen nach seiner häuslichen Quarantäne wegen eines positiven Corona-Tests.