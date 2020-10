"Bitte im Stadion Maske tragen"

VfL appelliert an Fans, sich an Corona-Regeln zu halten

25.10.2020, 12:28 Uhr | dpa, t-online

Eine VfL Fahne wird vor dem Spiel in der Arena geschwenkt (Archivbild): Der Klub hat an seine Fans appelliert, auch im Stadion Maske zu tragen. (Quelle: Peter Steffen/dpa)

Der VfL Wolfsburg hat sich vor seinem Spiel gegen Arminia Bielefeld mit einer eindringlichen Botschaft an seine Fans gewandt: "Bitte tragt euren Mund-Nasen-Schutz die gesamte Zeit!"

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seine Fans darum gebeten, am Sonntagnachmittag im Stadion auch während des Heimspiels gegen Arminia Bielefeld ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diesen Appell veröffentlichte der Club am Morgen auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien.



Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens mussten wir uns leider dazu entscheiden, den Fansaal im Fanhaus heute nicht zu öffnen. ⚠



Eindringliche Bitte: Dauerhaft Maske tragen ➡ https://t.co/bpIe3Pt23G#WOBDSC #VfLWolfsburg #infotweet pic.twitter.com/2xqllVqSfs — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 25, 2020

"Hintergrund dieser eindringlichen Bitte ist die zuletzt auch in Wolfsburg und der Region deutlich gestiegene Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus", heißt es darin. Bei der Partie gegen Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) sind maximal 6.000 Zuschauer erlaubt. In Wolfsburg rechnet man mit rund 4.200 Fans im Stadion. Der Fansaal wird aufgrund des Infektionsgeschehens nicht geöffnet.