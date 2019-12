Auf frischer Tat ertappt

Bande von Reifendieben in Wolfsburg festgenommen

09.12.2019, 11:05 Uhr | dpa

In Wolfsburg hat die Polizei sechs mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt. Die Band war offenbar schon länger im Visier der Ermittler.

Die Polizei hat eine Bande von mutmaßlichen Dieben festgenommen, die Autos aufgebockt und deren Reifen gestohlen haben sollen. Dabei wurden die sechs Männer in der Nacht auf Dienstag auf frischer Tat ertappt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag sagte.



Den Männern werden demnach bislang 57 Taten in den vergangenen zwei Monaten im Raum Wolfsburg zur Last gelegt. Der Schaden geht in die Hunderttausende Euro. Die Räder sollen über Hehler verkauft worden sein, teils in der Region rund um Wolfsburg und Helmstedt, teils auch im Ausland. Dem Sprecher zufolge war die Gruppe schon länger im Visier der Ermittler.