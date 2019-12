Wolfsburg

Erfahrene Sahin und Langkamp bei Bremen nur auf der Bank

01.12.2019, 17:42 Uhr | dpa

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat auf die Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga reagiert und vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg gleich zwei erfahrene Stammspieler aus der Startformation genommen. Der frühere Dortmunder Nuri Sahin und der Innenverteidiger Sebastian Langkamp sitzen im Sonntagabendspiel ab 18.00 Uhr nur auf der Bank. Für die beiden kommen in diesem Nordduell Christian Groß und Leonardo Bittencourt zum Einsatz. Die Bremer sind in der Bundesliga seit acht Spielen ohne Sieg und dadurch in der Tabelle bis auf Platz 15 zurückgefallen.