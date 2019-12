Wolfsburg

Findiger Rentner enttarnt falschen Polizeibeamten

09.12.2019, 15:44 Uhr | dpa

Dank eines aufmerksamen Rentners ist der Polizei in Wolfsburg ein falscher Polizeibeamter ins Netz gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtet, hatte der 76-Jährige bereits am Donnerstag nach dem ersten Telefonkontakt Lunte gerochen und Kontakt zur richtigen Polizei aufgenommen. Beamte nahmen den aus Hannover stammenden Tatverdächtigen bei der Übergabe von Bargeld fest.

Obwohl er den Anruf des falschen Polizisten durchschaut hatte, tat der 76-Jährige so, als würde er dessen Angaben glauben. Mit der Behauptung, er habe 40 000 Euro in Bar zu Hause, weil er den Banken nicht mehr traue, lockte er den Betrüger zu sich. Dort warteten bereits echte Fahnder der Polizei auf ihn und nahmen ihn fest. Ohne die "bravouröse schauspielerische Leistung" des 76-Jährigen wäre es nicht zur Festnahme gekommen, stellte die Polizei fest.