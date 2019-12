Wolfsburg

VfL Wolfsburg unterstützt UN-Klimaschutzvereinbarung

12.12.2019, 20:21 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg hat als erster Fußball-Bundesligist die Klimaschutzvereinbarung "Sports for Climate Action" der Vereinten Nationen unterzeichnet. Die UN fordert darin von Sportverbänden und -vereinen, sich für den Klimaschutz zu engagieren, den Ausstoß des Treibhausgases CO2 zu reduzieren und auch in diesem Sinne auf die eigenen Fans und Zuschauer einzuwirken.

"Wir wollen Klimaschutz im Club authentisch leben und nicht nur als Absicht versprechen", sagte der Wolfsburger Geschäftsführer Michael Meeske in einer Presseerklärung vom Donnerstag. "Wir werden wirkungsvolle Maßnahmen zur CO2-Reduktion anstreben und unserem Einfluss entsprechend handeln." Was konkret der VfL unternehmen wird, will er im kommenden Jahr bekanntgeben. Nach eigenen Angaben hat der Verein aktuell Experten engagiert, um "wissenschaftsbasierte Emissions-Reduktionsziele" zu entwickeln.