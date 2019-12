Wolfsburg

Wolfsburger Fußball-Frauen verlängern mit Joelle Wedemeyer

18.12.2019, 15:51 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg hat eine weitere Spielerin längerfristig an sich gebunden. Joelle Wedemeyer unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der deutsche Frauen-Fußball-Meister am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten bereits Felicitas Rauch und Pia-Sophie Wolter neue Verträge in der VW-Stadt unterschrieben. Die 23 Jahre alte Abwehrspielerin Wedemeyer gehört seit 2013 zum Kader der ersten Mannschaft. In der Bundesliga kam sie bislang 34 Mal zum Einsatz.