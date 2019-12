Täter auf der Flucht

Unbekannte brechen mit Gullydeckel in Supermarkt ein

19.12.2019, 14:46 Uhr | t-online.de

Einbrecher haben einen Gullydeckel gegen die Glastür eines Supermarkts in Wolfsburg geworfen und dann zahlreiche Zigarettenschachteln geklaut. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Unbekannte sind in einen Supermarkt in der Reislinger Straße in Wolfsburg eingebrochen. Dabei sollen sie zunächst einen Gullydeckel mit brachialer Gewalt gegen die gläserne Eingangstür geworfen haben, berichtet die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Die Tür zerbarst, die Täter betraten das Geschäft und räumten das Zigarettenregal aus, teilte die Polizei mit. Sie entkamen unerkannt.

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen etwa 6.30 Uhr. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Eigentümer rechnen mit einer vierstelligen Summe an Reparaturkosten, berichtet die Zeitung weiter.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden.