Mit Rage, Endseeker und Co.

Feiern im Hallenbad am Schachtweg in Wolfsburg

17.01.2020, 11:51 Uhr | t-online.de

Zum 13. Mal findet in Wolfsburg das "Break Your Neck"-Festival statt. Feierlustige können sich auf einen Metal-reichen Abend einstellen.

Am 25. Januar wird es wieder laut im Hallenbad Kultur Am Schachtweg in Wolfsburg. Denn dann geht "Break Your Neck" zum 13. Mal an den Start, ein Festival, das vor allem bei Metal-Fans Zuspruch findet.

Auf der Bühne stehen ab 19.30 Uhr die Bands Rage, Endseeker, Revolt und Seducer. Eine rockige Mischung aus Trash-, Death- und Power-Metal. Die meisten Bands davon sind vor allem für ihre Live-Performances bekannt und ziehen deshalb zahlreiche Fans mit ihren Konzerten an.

Headbanger können bereits ab 20 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse Tickets erwerben.

Im Jahr 2010 startete die Konzertreihe "Break Your Neck" im Hallenbad. Seitdem hatten mehr als 50 Bands die Möglichkeit, dem Publikum mit harten Klängen einzuheizen.