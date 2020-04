Verdacht der fahrlässigen Tötung

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Corona-Toden in Seniorenheim

02.04.2020, 14:32 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, nachdem mehrere Menschen in einem Wolfsburger Seniorenheim wegen einer Coronavirus-Infektion ums Leben gekommen.

Nach den Coronavirus-Todesfällen in einem Seniorenheim in Wolfsburg ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Anlass war eine Strafanzeige, in der Pflegemissstände im betroffenen Hanns-Lilje-Heim angeprangert wurden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Das Ermittlungsverfahren richte sich nicht gegen die Verantwortlichen der Diakonie Wolfsburg, sondern gegen Unbekannt.

Zur weiteren Klärung will die Staatsanwaltschaft Patientenakten des Heims einsehen. Eine Befragung des Rechtsanwalts, der die Anzeige gestellt hat, solle außerdem ergeben, wie stichhaltig die Vorwürfe sind. "Sollte es sich um bloße Angaben vom Hörensagen handeln, also ohne verlässliche, identifizierbare Quelle, werden die Ermittlungen sicherlich erschwert, weil es dann keinen konkreten Ermittlungsansatz gäbe", betonte der Sprecher.

"Katastrophale hygienische Zustände"

Der Rechtsanwalt berief sich einem Bericht der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" zufolge auf Hinweise von Diakonie-Beschäftigten über Missstände in Pflegeheimen. Er erhob schwere Vorwürfe gegen die Diakonie, dort herrschten "katastrophale hygienische Zustände". Der Besucherstopp in den Heimen sei zu spät gekommen.

Die Diakonie weist die Vorwürfe von sich. Auch die Behörden konnten bei einer Begehung keine Mängel erkennen, wie Krisenstabsleiter Lothar Laubert am Montag sagte. "Der Betreiber hat alles Mögliche veranlasst, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten." Mit Stand Mittwochabend waren in dem Heim 22 Menschen gestorben, nachdem sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.