Osnabrück

Geisterspiele beginnen in Osnabrück und Wolfsburg

23.05.2020, 02:15 Uhr | dpa

Die Zeit der Geisterspiele nach der Corona-Pause beginnt am heutigen Samstag auch in Niedersachsen. In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der VfL Osnabrück um 13.00 Uhr den Landesrivalen Hannover 96. In der Bundesliga spielt der VfL Wolfsburg um 15.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Eine Heimspiel-Atmosphäre ohne Zuschauer kennen die Wolfsburger bereits aus der Europa League, wo sie schon im März vor leeren Rängen gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk spielten. Unmittelbar danach wurde die Saison für etwa zwei Monate unterbrochen.

Werder Bremen braucht an diesem Samstag dringend ein Erfolgserlebnis. Der Vorletzte der Bundesliga gastiert um 15.30 Uhr beim SC Freiburg. Trainer Florian Kohfeldt hatte sich am Freitag mit deutlichen Worten gegen die zunehmende Kritik auch von ehemaligen Werder-Spielern an seiner Arbeit gewehrt. In Freiburg wird sich zeigen, ob dieser Auftritt auch eine Wirkung auf seine Spieler hat.