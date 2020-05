Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vor Wolfsburg-Spiel mit vier Änderungen

30.05.2020, 15:28 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt geht das Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg mit gleich vier Änderungen in der Startformation an. Im Vergleich zum 3:3 gegen den SC Freiburg schickt Trainer Adi Hütter am Samstagnachmittag den Verteidiger David Abraham sowie die Mittelfeldspieler Dominik Kohr, Timothy Chandler und Mijat Gacinovic neu aufs Feld. Die Frankfurter sind in der Fußball-Bundesliga seit sechs Spielen sieglos und wollen diese Negativserie in der Volkswagen Arena beenden.