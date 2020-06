Wolfsburg

Kaufoption: Uduokhai kehrt nicht nach Wolfsburg zurück

04.06.2020, 15:16 Uhr | dpa

Abwehrspieler Felix Uduokhai wird nicht zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Der FC Augsburg zog eine Kaufoption für den 22 Jahre alten Innenverteidiger, wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten. Uduokhai ist seit Beginn der laufenden Saison an den FCA ausgeliehen. Im Sommer 2017 war der Defensivspieler vom TSV 1860 München zum VfL Wolfsburg gekommen, in insgesamt 37 Spielen für den VfL erzielte der U21-Nationalspieler drei Tore.