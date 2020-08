Wolfsburg

Sky: Wolfsburg vor Einigung mit Innenverteidiger Lacroix

20.08.2020, 19:22 Uhr | dpa

Nach Informationen des Senders Sky Sport steht Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kurz vor der Verpflichtung von Maxence Lacroix vom FC Sochaux aus der 2. Liga Frankreichs. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger und Juniorennationalspieler soll demnach rund fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten und einen Vertrag bei den Wolfsburgern bis Ende Juni 2024 erhalten. Momentan würden letzte Details geregelt, hieß es in einem Bericht auf der Sender-Homepage am Donnerstag. Alle Parteien würden hoffen, dass der Deal bis Anfang der kommenden Woche unter Dach und Fach gebracht werden könne, berichtete Sky Sport.