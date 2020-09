Wolfsburg

Leverkusen im ersten Bundesliga-Spiel ohne Transfer Schick

20.09.2020, 18:12 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen verzichtet im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison erneut auf seinen bisherigen Toptransfer Patrik Schick. Der für mehr als 25 Millionen Euro von AS Rom verpflichtete und zuletzt an RB Leipzig ausgeliehene tschechische Nationalstürmer sitzt auch am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) in der Partie beim VfL Wolfsburg zunächst nur auf der Bank. Der 24-Jährige war bereits vor einer Woche im DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Norderstedt (7:0) erst in der zweiten Halbzeit für den Argentinier Lucas Alario eingewechselt worden.

Leverkusens Trainer Peter Bosz begründete seine Entscheidung vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky: "Weil er noch sehr wenig trainiert hat. Er musste erst einmal zehn Tage in Quarantäne", sagte der 56-Jährige und meinte: "Er ist noch nicht soweit, dass er von Anfang an spielen kann."

Erneut in der Leverkusener Startelf steht dagegen der erst 17 Jahre alte Florian Wirtz. Das Toptalent soll im offensiven Mittelfeld perspektivisch den zum FC Chelsea gewechselten Kai Havertz ersetzen. "Einen wunderbaren 17-Jährigen" nannte Rudi Völler, Bayers Geschäftsführer Sport, vor dem Anpfiff Wirtz und meinte: "Von dem Jungen werden wir sicher in den nächsten Monaten und Jahren noch viel hören."