Wolfsburg und Leverkusen in Bundesliga mit Nullnummer

20.09.2020, 19:56 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen haben sich zum Abschluss des ersten Bundesliga-Spieltages der neuen Saison mit einer Nullnummer getrennt. Vor 500 Zuschauern gelang beiden Teams am Sonntag in Wolfsburg nicht viel. Immerhin holte die "Werkself" im ersten Spiel der Fußball-Bundesliga ohne den zum FC Chelsea gewechselten Nationalspieler Kai Havertz einen glücklichen Punkt. Leverkusen erwartet am Samstag RB Leipzig, Wolfsburg muss am Sonntag beim SC Freiburg antreten