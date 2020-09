Wolfsburg

VfL Wolfsburg spielt in Europa-League-Quali ohne Zuschauer

22.09.2020, 11:25 Uhr | dpa

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss sein Europa-League-Qualifikationsspiel gegen den ukrainischen Club Desna Tschernihiw am Donnerstagabend ohne Zuschauer austragen. "Das ist eine Vorgabe der UEFA, die bis auf Weiteres gilt", bestätigte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke mehreren Wolfsburger Medien.

Hintergrund sind die unterschiedlichen Corona-Verordnungen in den Mitgliedsländern des europäischen Verbands. Die UEFA möchte verhindern, dass einzelne Clubs in den Qualifikationsrunden einen Wettbewerbsvorteil haben, weil bei ihnen möglicherweise mehr Fans in den Stadien zugelassen sind als anderswo. "In der Gruppenphase der Europa League kann es wieder anders aussehen", sagte Schmadtke.

Für den VfL Wolfsburg bedeutet dies, dass er seine Spiele in den ersten Saisonwochen jedes Mal unter anderen Voraussetzungen austragen muss. Beim ersten Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) waren am Sonntag 500 Zuschauer in der Volkswagen-Arena, weil die bundesweit einheitlichen Regeln zur Fan-Rückkehr in Niedersachsen erst ab dem kommenden Spieltag gelten. Gegen Tschernihiw bleibt die Arena leer, beim zweiten Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg erwartet der VfL am 4. Oktober nach aktuellem Stand 6000 Besucher. In der ersten DFB-Pokal-Runde hatte der Club aus organisatorischen Gründen beim Spiel gegen Union Fürstenwalde noch ganz auf Zuschauer verzichtet.