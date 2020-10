Wolfsburg

Nils Schmadtke wird neuer Scouting-Chef in Wolfsburg

02.10.2020, 17:55 Uhr | dpa

Das Logo des VfL Wolfsburg hängt über dem Eingang zum AOK-Stadion am Allerpark. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Nils Schmadtke als neuen Leiter seiner Scouting-Abteilung verpflichtet. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der Sohn des Wolfsburger Sport-Geschäftsführers Jörg Schmadtke arbeitete zuvor bereits für die Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. "Nils besitzt in der Branche einen hervorragenden Ruf", sagte Marcel Schäfer. Der Sportdirektor des VfL und nicht Schmadtkes Vater sei für die Verpflichtung des 31-Jährigen verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.