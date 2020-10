Wolfsburg

Drittligist Dresden leiht Stefaniak vom VfL Wolfsburg aus

05.10.2020, 19:58 Uhr | dpa

Marvin Stefaniak wechselt für diese Saison zurück zur SG Dynamo Dresden. Der sächsische Fußball-Drittligist leiht den 25 Jahre alten Offensivspieler vom Bundesligisten VfL Wolfsburg für eine Spielzeit aus. Das gaben die Dresdner am Montag bekannt. Bevor Stefaniak zur Saison 2017/2018 nach Wolfsburg gewechselt war, hatte er für Dynamo gespielt. Zuletzt war er vom VfL an die SpVgg Greuther Fürth in der zweiten Liga ausgeliehen gewesen. Diese Ausleihe hätte eigentlich bis Ende Juni 2021 dauern sollen.

Die Dresdner reagierten mit der Verpflichtung auf den Weggang von Sascha Horvath. Der 24-Jährige wechselte am letzten Tag der Transferperiode in die österreichische Bundesliga. Horvath unterschrieb beim TSV Hartberg in der Steiermark einen Vertrag, der bis Ende Juni 2022 gültig ist. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es von der SGD.