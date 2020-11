Drei Festnahmen

Mann entdeckt geklautes Nummernschild bei Spaziergang

16.11.2020, 08:11 Uhr | dpa

Zufällig hat ein Spaziergänger in Wolfsburg sein geklautes Nummernschild an einem anderen Auto entdeckt. Die alarmierte Polizei verfolgte den Wagen und nahm drei Personen fest.

Bei einem Sonntagsspaziergang in Wolfsburg hat ein Mann sein vor kurzem geklautes Nummernschild an einem fremden Auto entdeckt. Daraufhin informierte der Mann die Polizei, hieß es in einer Mitteilung. Mit mehreren Streifenwagen seien die Polizisten dem Wagen mit dem entwendeten Nummernschild gefolgt und hätten diesen nach kurzer Zeit gestoppt.

Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht nur bei dem Nummernschild, sondern auch bei dem Auto, in dem neben dem 34 Jahre alten Fahrer zwei weitere Insassen mitfuhren, mutmaßlich um Diebesgut. Alle drei Männer seien festgenommen worden. Der Fahrer habe zudem bei der Kontrolle angegeben, keinen Führerschein zu besitzen und vor der Fahrt Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben.