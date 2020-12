Wolfsburg

11. Bundesliga-Spieltag: Wolfsburg empfängt Frankfurt

11.12.2020, 01:39 Uhr | dpa

Die beiden Unentschieden-Könige VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wollen zum Auftakt des 11. Bundesliga-Spieltags unbedingt gewinnen. Im direkten Duell am heutigen Abend (20.30 Uhr/DAZN) kann das bisher ungeschlagene Team von Trainer Oliver Glasner mit einem Erfolg für eine Nacht in die Champions-League-Ränge springen. Die Eintracht, die neben zwei Siegen und einer Niederlage schon sieben Mal Remis gespielt hat, könnte mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Punkte an den VfL heranrücken. Beide Vereine spielten in der vergangenen Spielzeit noch in der Europa League, verpassten aber für diese Saison den Sprung ins internationale Geschäft.