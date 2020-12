Wolfsburg

2:0 nach 5:0: Wolfsburger Frauen in Champions League weiter

16.12.2020, 20:03 Uhr | dpa

Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat ungefährdet das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nach ihrem 5:0-Erfolg im Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch am Mittwochabend in der Runde der letzten 32 auch die zweite Partie gegen den serbischen Club Spartak Subotica mit 2:0 (0:0). Die Tore für die Wolfsburgerinnen schossen die Schwedin Fridolina Rolfö (66. Minute) und die Niederländerin Shanice van de Sanden (73.). Die serbische Torhüterin Milica Kostic hielt in der Schlussphase gleich zwei Elfmeter von Lena Goeßling. Der erste Strafstoß musste in der 84. Minute wiederholt werden.

Die Achtelfinal-Partien in der Champions League werden am 16. Februar ausgelost und im März 2021 ausgetragen. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest.