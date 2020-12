Wolfsburg

Corona-Ausbruch: Ermittler wollen Verfahren einstellen

23.12.2020, 18:47 Uhr | dpa

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Heim für Menschen mit Demenz-Erkrankungen in Wolfsburg sollen die Ermittlungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eingestellt werden. Zuvor hatten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Noch laufe aber eine Beschwerdefrist gegen diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Nach den Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" haben die Ermittler keine Hinweise für eine fahrlässige Tötung durch den Heimbetreiber gefunden.

Anlass für die Ermittlungen war eine Strafanzeige, in der Pflegemissstände im betroffenen Hanns-Lilje-Heim angeprangert wurden. Die Einrichtung war Ende März besonders hart von dem Virus getroffen worden. In dem Alters- und Pflegeheim der Diakonie leben überwiegend demenzkranke Menschen, zu Beginn der Krise waren es 165 Bewohner. Zwischenzeitlich waren 111 erkrankt, auch 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter litten an einer Covid-19-Infektion. Mehr als 40 Menschen starben.