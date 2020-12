Wolfsburg

Muslime und Juden fordern Reaktion auf Drohung gegen Imam

29.12.2020, 17:47 Uhr | dpa

Muslime und Juden in Niedersachsen haben eine schnelle Reaktion auf die Drohungen gegen den Wolfsburger Imam Aissa Hajlaoui angemahnt. Polizei und Verfassungsschutz sollten für eine schnellstmögliche Aufklärung der Morddrohung sorgen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesverbände der Muslime und Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen vom Dienstag.

Recep Bilgen und Michael Fürst forderten als jeweilige Vertreter von Muslimen und Juden eine Reaktion aller demokratischen Institutionen des Landes. Man könne angesichts von Morddrohungen nicht sitzen bleiben und meinen, so etwas erledige sich von selbst, hieß es in der Erklärung. "Wir müssen uns dieser Art von Bedrohung stellen, bevor aus Morddrohungen Morde werden", schrieben Bilgen und Fürst.

Die Wolfsburger Polizei hatte am Vortag ein Drohschreiben und eine entsprechende Anzeige vom Islamischen Kulturzentrum Wolfsburg bestätigt. Die Beamten nähmen den Drohbrief sehr ernst und ermittelten in alle Richtungen, hatte ein Polizeisprecher gesagt. Zum genauen Inhalt des Schreibens wollte er sich aus ermittlungstaktischen Gründen aber zunächst nicht äußern.