Wolfsburg

Weghorst will bleiben: "Mein Fokus ist hier auf Wolfsburg"

16.01.2021, 19:11 Uhr | dpa

Torjäger Wout Weghorst möchte den VfL Wolfsburg auch in der laufenden Transferperiode im Januar auf keinen Fall verlassen. Seine Zukunft "sehe ich hier", sagte der Niederländer nach dem 2:2 (2:1) im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig in einem Sky-Interview. "Mein Fokus ist hier auf Wolfsburg und dem Toreschießen. Wir sind jetzt super drauf." Der 28-Jährige erzielte gegen Leipzig sein elftes Saisontor und liegt in der Torschützenliste der Fußball-Bundesliga hinter Robert Lewandowski (Bayern München) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) auf Platz drei. Im Sommer war Weghorst mit mehreren englischen Clubs in Verbindung gebracht worden.