Wolfsburg

Turbine Potsdam verliert unglücklich bei Meister Wolfsburg

05.02.2021, 22:36 Uhr | dpa

Turbine Potsdam ist unglücklich ins neue Fußballjahr der Frauen-Bundesliga gestartet. Zum Auftakt des vorgezogenen 19. Spieltages am Freitagabend unterlag der Tabellen-Vierte bei Titelverteidiger VfL Wolfsburg mit 2:3 (1:2) und musste trotz zweimaligen Ausgleichs ohne Punkte die Heimreise antreten.

Nach einem vorsichtigen Beginn beider Teams ging der stärker werdende Meister durch Neuzugang Rebecka Blomqvist mit 1:0 in Führung (23.). Torhüterin Emma Lind war bei dem platzierten Schuss ins lange Eck chancenlos. Turbine zeigte sich zunächst aber keinesfalls geschockt und kam nur sieben Minuten später durch Selina Cerci zum 1:1 (30.). Doch die Freude über den Ausgleich wehrte nur wenige Sekunden, bis Wolfsburg durch Kathrin Hendrich, die aus dem Gewühl heraus traf, erneut in Führung ging (31.). Wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff der nächste Rückschlag für die Turbinen. Die bereits verwarnte Bahnemann sah nach einem harten Foul an Oberdorf Gelb-Rot (42.).

Trotz Unterzahl zeigte Turbine auch nach dem Seitenwechsel einen couragierten Auftritt. Nina Ehegötz gelang mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze sogar das 2:2 (51.). Und wieder schlug der Meister erbarmungslos zurück. Beim Wolfsburger Siegtreffer durch Zsanett Jakabfi half Lind im Potsdamer Tor aber tatkräftig mit (57.). Bei den dezimierten Turbinen fehlte nun die Kraft, um die Niederlage abzuwenden. Positiv erwähnenswert blieb noch die Einwechslung von Anna Gerhardt, die acht Monate nach ihrem Kreuzbandriss in der Schlussviertelstunde zu ihrem Comeback auf dem Rasen kam.