Wolfsburger Otavio entschuldigt sich für Foul und Rote Karte

07.03.2021, 12:17 Uhr | dpa

Fußballprofi Paulo Otavio vom VfL Wolfsburg hat sich mit einer langen Instagram-Botschaft für sein hartes Foul und seine Rote Karte in der Partie bei 1899 Hoffenheim (1:2) entschuldigt. "Gott sei Dank habe ich meinen Gegenspieler nicht verletzt", schrieb der 26 Jahre alte Brasilianer noch am späten Samstagabend. "Als ich mit diesem Sport anfing, hatte ich mir nicht vorgestellt, dass ich so weit kommen würde. Ich habe von Momenten geträumt, in denen ich die Spiele als Held verlassen würde. Ich würde aber sagen, dass das heute einer der Alpträume war."

In der Nachspielzeit der Bundesliga-Partie am Samstag hatte Paulo Otavio den Hoffenheimer Stürmer Munas Dabbur mit einer eingesprungenen Grätsche zu Fall gebracht. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte dem Abwehrspieler daraufhin die erste Rote Karte seiner Profikarriere.