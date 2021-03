Wolfsburg

Muskelfaserriss: Wolfsburg in Bremen ohne Pongracic

18.03.2021, 14:38 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg muss im Bundesliga-Nordduell bei Werder Bremen auf seinen kroatischen Nationalspieler Marin Pongracic verzichten. "Er hat einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade. Er wird in Bremen ausfallen und wir müssen mal schauen, wie schnell wir ihn wieder zurückbekommen", sagte Trainer Oliver Glasner am Donnerstag bei der Pressekonferenz zu dieser Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Der Franzose Maxence Lacroix dürfte nach dem Ablauf seiner Gelbsperre Pongracic' Platz in der Innenverteidigung einnehmen. Auch Xaver Schlager darf im Wohninvest-Weserstadion wieder mitspielen.