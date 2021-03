Wolfsburg

Wolfsburg-Coach für Arnolds Nationalelf-Comeback

18.03.2021, 14:38 Uhr | dpa

Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg hat ein flammendes Plädoyer für die Nationalmannschafts-Rückkehr seines Mittelfeldspielers Maximilian Arnold gehalten. "Ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn Jogi Löw ihn nominiert", sagte der Österreicher am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum nächsten Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen (Samstag/15.30 Uhr/Sky).

"Als ich hierherkam, habe ich ihn relativ schnell gefragt: Warum spielst du eigentlich nicht in der deutschen Nationalmannschaft?", erklärte Glasner. "Er bringt alles mit, was der moderne Fußball an Anforderungen an seine Position stellt. Und wo er sich noch einmal deutlich verbessert hat, ist die Dynamik seines Spiels. Vorher hat er hat sich häufig auf seine Passqualität verlassen und war eher der Ballverteiler. Jetzt hat er viel mehr Dynamik in beide Richtungen bekommen", meinte der Coach. "Das hat er sich alles selbst zu verdanken. Denn er hat sich nie zurückgelehnt und gesagt: Ich spiele jetzt schon seit zehn Jahren beim VfL Wolfsburg, ich war schon in der Champions League, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe alles gesehen."

Der 26 Jahre alte Arnold bestritt 2014 gegen Polen sein bislang einziges Länderspiel für Deutschland. In dieser Saison gehört er schon seit Monaten zu den besten Spielern des Tabellendritten.