Wolfsburg

Nach Tarifangebot: Weitere Warnstreiks bei Volkswagen

24.03.2021, 15:05 Uhr | dpa

Bei Volkswagen sind nach der vierten Gesprächsrunde über einen neuen Haustarif Warnstreiks der IG Metall angelaufen. Am VW-Werk in Emden standen nach Angaben der Gewerkschaft am Mittwoch in der Frühschicht für zwei Stunden die Fertigungsbänder still. In der Spätschicht sollte es nochmal einen zweistündigen Warnstreik geben. Mitglieder der Verhandlungskommission berichteten den Beschäftigten in mehr als 100 einzelnen Gesprächsrunden über den Stand der Tarifgespräche, sagte die erste Bevollmächtigte der IG Metall Emden, Franka Helmerichs. Eine VW-Sprecherin bestätigte den vorübergehenden Stillstand der Bänder.

Weitere Aktionen waren am Stammsitz der leichten Nutzfahrzeuge in Hannover sowie im Werk Salzgitter angekündigt. "Mit den Warnstreiks heute zeigen die Kolleginnen und Kollegen deutlich ihren Unmut zum Verhalten des Arbeitgebers", teilte die Gewerkschafterin mit.

Volkswagen hatte am Dienstag ein lange gefordertes Tarifangebot vorgelegt - aus Sicht der IG Metall ist es jedoch unzureichend. Das Unternehmen erklärte sich bereit, den gut 120 000 Beschäftigten an den westdeutschen Standorten im ersten Halbjahr 2021 eine Einmalzahlung von 250 Euro und im kommenden Jahr ein tabellenwirksames Entgelt-Plus von 1,2 Prozent zukommen zu lassen. Insgesamt soll sich der Tarifvertrag bis Mitte 2023 erstrecken. Zudem sollen die Mitarbeiter anstelle der bisherigen Leistungskomponente eine einheitliche Sonderzahlung von 1800 Euro pro Jahr erhalten.

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Geld, eine erweiterte Umwandlung in freie Tage und neue Zusagen für Lehrstellen.