Wolfsburg

Corona-Fall in der Familie: Wolfsburg ohne Alexandra Popp

28.03.2021, 13:51 Uhr | dpa

Die deutsche Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp wird ihrem Verein VfL Wolfsburg an diesem Sonntag aufgrund eines Corona-Falls in ihrem familiären Umfeld fehlen. Das gab der VfL kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie beim SC Sand bekannt. "Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme", hieß es in der Mitteilung der Wolfsburgerinnen, denn der Corona-Test bei der 29-Jährigen selbst sei negativ ausgefallen. Sollte das auch für einen weiteren Test am Montag gelten, dürfte Popp am Mittwoch beim Champions-League-Rückspiel gegen den FC Chelsea in Budapest wieder für den deutschen Frauenfußball-Meister auflaufen.