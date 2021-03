Wolfsburg

Kein Lagern und Grillen zu Ostern im Allerpark

30.03.2021, 17:46 Uhr | dpa

Die Stadt Wolfsburg hat wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ein Lagerverbot für Allerpark und Arenasee an Ostern ausgesprochen. Wie die Stadt mitteilte, tritt die Regelung am Freitag in Kraft, Polizei und Ordnungsamt werden gezielt kontrollieren. In dem gesamten Gebiet ist das Verweilen untersagt. Die Grillplätze im Allerpark dürfen in dieser Zeit ebenfalls nicht genutzt werden. Ausgenommen hiervon sind Parkbänke und sonstige Sitzmöglichkeiten wie Findlinge und Natursteinblöcke.

Das Lagerverbot werde in Ergänzung zum Ansammlungsverbot der Niedersächsischen Corona-Verordnung erlassen. Zudem wird bereits ab Dienstag das Tragen einer medizinischen Maske für haushaltsfremde Mitfahrer in einem privaten Kraftfahrzeug angeordnet. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen sind verpflichtet, sich mittels Schnelltest testen zu lassen. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag in Wolfsburg bei 120,6.