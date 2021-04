Wolfsburg

Gisdol glaubt an Klassenerhalt: "Keine Gedanken"

03.04.2021, 19:22 Uhr | dpa

Markus Gisdol möchte Spekulationen über seine mögliche Ablösung als Trainer des 1. FC Köln nicht kommentieren. "Das ist ein Thema, über das ich mir wirklich keine Gedanken mache", sagte der 51-Jährige am Samstag nach der 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg. Obwohl den Tabellen-16. nach dem siebten sieglosen Bundesliga-Spiel in Serie nur noch die bessere Tordifferenz von einem direkten Abstiegsplatz trennt, glaubt Gisdol weiterhin an den Klassenerhalt. "Es gilt nicht zu jammern. Wenn wir die Leistung der letzten beiden Spielen halten können, ist es für uns möglich, schnell zu punkten. Wir haben alles in der eigenen Hand", sagte er.