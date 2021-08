Wolfsburg

Saison beginnt mit Wolfsburg-Heimspiel und Impfaktion

14.08.2021, 11:09 Uhr | dpa

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Im Norden beginnt die neue Bundesliga-Saison an diesem Samstag mit dem Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den Aufsteiger VfL Bochum. Der Vorjahresvierte steht schon vor dem ersten Spieltag unter Druck. Denn nach fünf verlorenen Vorbereitungsspielen sowie dem Wechselfehler im DFB-Pokal bei Preußen Münster benötigen die Wolfsburger und ihr neuer Trainer Mark van Bommel endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis.

Auch die neue Saison in der Bundesliga steht noch im Zeichen der Corona-Krise. Bei der Auftaktpartie in der Volkswagen Arena sind am Samstag nur 12.755 Zuschauer erlaubt. Im Fanhaus vor dem Stadion veranstalten der VfL und das Impfzentrum der Stadt Wolfsburg zudem eine Impfaktion, bei der sich Menschen ab 12 Jahren kostenlos impfen lassen können. Anders als der 1. FC Köln lassen die Wolfsburger aber weiterhin Zuschauer nach dem "3G-Prinzip" ins Stadion. Einlass erhält, wer entweder geimpft, genesen oder negativ getestet ist.