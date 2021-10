Wolfsburg

Offizielle Vorstellung von Trainer Kohfeldt in Wolfsburg

28.10.2021, 02:47 Uhr | dpa

Wolfsburgs neuer Trainer Florian Kohfeldt leitet heute sein erstes Training mit dem VfL-Team. Der 39 Jahre alte Coach tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Mark van Bommel an, von dem sich der Fußball-Bundesligist am Sonntag nach acht Pflichtspielen ohne Sieg getrennt hatte. Kohfeldt bittet seine neuen Spieler um 10.30 Uhr auf den Platz. Vier Stunden später wird der frühere Trainer vom Werder Bremen dann auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer offiziell vorgestellt. Am Samstag treten die Wolfsburger bei Bayer Leverkusen an.