Wolfsburg verliert nach CL-Aus auch in der Liga

11.12.2021, 20:30 Uhr | dpa

Nach dem bitteren Aus in der Champions League steckt der VfL Wolfsburg auch in der Fußball-Bundesliga weiter tief in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Samstagabend auch ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:2 (0:1) und damit schon das fünfte Pflichtspiel in Serie. Der Grieche Konstantinos Mavropanos brachte die Gäste an seinem 24. Geburtstag in der 25. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss in Führung, Philipp Förster legte nach (63.). Omar Marmoush verschoss einen Handelfmeter (80.) und vergab damit einen noch höheren Sieg.