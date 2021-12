Wolfsburg

Jetzt 100.000 Impfungen bei VW: Kampagne soll weitergehen

22.12.2021, 09:21 Uhr | dpa

Gut ein halbes Jahr nach dem Start einer eigenen Impfkampagne hat der Autobauer Volkswagen die 100.000. Corona-Impfung gemeldet. "Als einer der größten Arbeitgeber des Landes nehmen wir als Volkswagen auch gerade jetzt unsere Verantwortung wahr, weiterhin einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten", sagte Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian nach der 100.000. Impfung am Dienstagabend. Auch 2022 werde VW einen Beitrag dazu leisten.

Seit Juni wird den VW-Beschäftigten nach Unternehmensangaben an allen deutschen Standorten die schützende Spritze angeboten. Neben den Booster-Impfungen seien in den vergangenen Wochen in den eigenen Impfzentren auch vermehrt wieder Erstimpfungen gefragt gewesen, hieß es. In den kommenden Wochen gehen die Impfungen dem Autobauer zufolge an den Standorten weiter.