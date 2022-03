Wolfsburg

Wolfsburgerin vor Arsenal-Partie: "Es ist wie ein Endspiel"

31.03.2022, 13:01 Uhr | dpa

Torjägerin Tabea Waßmuth vom VfL Wolfsburg glaubt trotz der Schwächen im Hinspiel an einen Sieg gegen Arsenal London im Viertelfinal-Rückspiel der Champions-League. "Es ist wie ein Endspiel, das bei null startet und in dem wir alles selbst in der Hand haben", sagte sie in einem vereinseigenen Interview.

Nach dem 1:1-Unentschieden in der vergangenen Woche wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg heute (18.45 Uhr/DAZN) den Einzug in das Halbfinale perfekt machen. "Ich bin optimistisch, weil wir vor einer Woche nicht zu hundert Prozent gezeigt haben, was wir zeigen können. Wenn wir das nun besser machen und unser Potenzial abrufen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir Arsenal schlagen können."

Die 25-Jährige ist derzeit mit neun Treffern die beste Torschützin in der Königsklasse. Sie hat keine schlüssige Erklärungen für ihre derzeitige Torausbeute: "Manchmal läuft es eben - und in dieser Saison läuft es bei mir in der Champions League ganz besonders. Aber ich profitiere natürlich auch von den guten Vorlagen meiner Mitspielerinnen."