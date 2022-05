VW-Führung informiert Aktionäre: Debatte über viele Themen

Vorstand und Aufsichtsrat des VW-Konzerns wollen die Aktion├Ąre am Donnerstag (10.00 Uhr) genauer ├╝ber die Lage beim gr├Â├čten deutschen Unternehmen ins Bild setzen. Themen der online veranstalteten Hauptversammlung, zu der die Anteilseigner ihre Fragen abermals vorher einreichen mussten, d├╝rften vor allem der weitere Kurs und die Erwartungen des Managements angesichts der verschiedenen Krisen sein, die Wirtschaft und Politik in Europa unter Druck halten.

Einige Aktion├Ąre haben aber auch kritische Fragen an die F├╝hrung. So will ein gro├čer Investor ├╝ber den neuerlichen Krach zwischen Vorstandschef Herbert Diess und dem Betriebsrat im vorigen Jahr sprechen. Zudem wird auf m├Âgliche Interessenkonflikte nach einem B├Ârsengang der Porsche AG verwiesen. Der angepeilte Formel-1-Einstieg, die Strategie in China und die Situation bei der Software-Sparte Cariad sollen ebenfalls thematisiert werden.