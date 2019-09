Vierter Sieg in Folge

Kiels Handballer gewinnen mit 34:29 gegen Bergischen HC

20.09.2019, 07:21 Uhr | dpa

Der Kieler Nikola Bilyk kurz vor dem Wurf: Am Ende gewann THW Kiel gegen den Bergischen SC. (Quelle: osnapix/imago images)

Es dauerte lange, bis der THW Kiel gegen die Gastgeber vom Bergischen HC in Wuppertal in Fahrt gekommen ist. Dann aber konnte sich der norddeutsche Rekordmeister doch noch durchsetzen.

Rekordmeister THW Kiel hat den vierten Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Die Norddeutschen gewannen am Donnerstag ihr Auswärtsspiel beim Bergischen HC mit 34:29 (17:17). Bester Werfer der Kieler war der siebenfache Torschütze Domagoj Duvnjak. Für die Bergischen Löwen erzielte Jeffrey Boomhouwer acht Treffer. Für den THW war es im 17. Duell mit dem Fusionsclub aus Wuppertal und Solingen der 17. Sieg.

Es dauerte lange, bis THW Kiel gegen die beherzt aufspielenden Gastgeber in Fahrt kam. Mit 1:4 (7.), 3:6 (10.) und 11:13 (22.) lagen die "Zebras" zurück, ehe Nikola Bilyk per Tempogegenstoß zum 14:13 (24.) für die erste Kieler Führung sorgte. Auch zwei schnelle Tore nach der Pause gaben den Norddeutschen keine Sicherheit. Erst als Steffen Weinhold zum 24:21 (42.) traf, bekamen die Gäste die Partie in den Griff.







Der THW kehrt nach der Partie in Wuppertal nicht nach Kiel zurück. Am Freitag reist die Mannschaft von Trainer Filip Jicha über Düsseldorf und Wien zum Champions-League-Auswärtsspiel am Samstag (17.30 Uhr/Sky) bei Ungarns Rekordmeister Telekom Veszprem.