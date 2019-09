Riesige Rauchwolke

Feuer in Wuppertal-Uellendahl unter Kontrolle

27.09.2019, 07:14 Uhr | t-online.de

Im Wuppertaler Bezirk Uellendahl ist am Donnerstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die Rauchwolken waren kilometerweit sichtbar. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Im Bezirk Wuppertal-Uellendahl ist am Donnerstagabend ein Großbrand in einer Textilfabrik ausgebrochen. Es brannte auf dem mehr als 3.000 Quadratmeter großen Gelände der Bandweberei Rainer Schmitz, berichtet die "Westdeutsche Zeitung". Die schwarze Rauchwolke war am späten Nachmittag kilometerweit sichtbar. Am späten Abend meldete die Feuerwehr laut "WDR", dass das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde. Doch auch am Freitagmorgen war laut "Westdeutscher Zeitung" die Brandwache noch vor Ort. Wie diese weiterhin berichtet, vermutet die Polizei, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein könnte.

Verletzte hat es laut ersten Angaben der Feuerwehr aber offenbar nicht gegeben, obwohl eine etwa 30 mal 60 Meter große Halle in voller Ausdehnung brannte. Ein Mensch musste aus einem benachbarten Bürogebäude gerettet werden, auf das die Flammen überzugreifen drohten, berichtet der "WDR".



Die Polizei spricht laut "Westdeutscher Zeitung" von einem sehr hohen Sachschaden. Die genaue Höhe lässt sich derzeit aber noch nicht beziffern.







Polizei und rund 100 Feuerwehrleute waren vor Ort. Der Einsatz ging laut "WDR" bis in die Nacht. Anwohner wurden über die Katastrophenwarnapp NINA gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum genau das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt.

Ich glaube das ganze Viertel ist zum Feuer gucken auf den Beinen. #Wuppertal-Uellendahl pic.twitter.com/S1V5rpvMZW — Sebastian Weiermann (@SWeiermann) September 26, 2019