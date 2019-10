Most-Wanted-Liste

Geflüchtete Mörderin lebte jahrelang unerkannt in Wuppertal

22.10.2019, 17:31 Uhr | dpa

Eine geflüchtete Mörderin soll seit Jahren unter falschem Namen in Wuppertal gelebt haben. Nach einem Fahndungsaufruf im polnischen Fernsehen sei die 44-Jährige von einem Zeugen in Wuppertal wiedererkannt worden.

Eine Frau, die in Polen wegen Mordes verurteil wurde, lebte offenbar jahrelang unbehelligt in Wuppertal. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Am Dienstag habe die Polizei die Frau festgenommen.

Die 44-Jährige war in Polen zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie nach Überzeugung der Richter ihren Ehemann mit einem Kopfschuss getötet hatte. Bei einem Ausgang aus dem Gefängnis habe sie 2013 die Flucht ergriffen.







Europol hatte nach der Polin als einer der meistgesuchten Frauen Europas gefahndet. Sie soll nun an die polnischen Behörden ausgeliefert werden.