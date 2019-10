Möglicher Materialfehler

Risse in Schwebebahn-Aufhängung in Wuppertal entdeckt

25.10.2019, 09:26 Uhr | t-online.de , tme

Ein Wuppertaler Schwebebahn Zug an Haltestelle Werther Brücke: Es sind kleine Risse in der Aufhängung der Züge entdeckt worden. (Quelle: Tack/Archivbild/imago images)

Die Schwebebahn sorgt wieder für Aufsehen in Wuppertal. Der Grund diesmal: Es sind Risse in der Aufhängung der Züge entdeckt worden, die die Sicherheit gefährden könnten. Doch die Stadtwerke wiegeln ab.

Sie sind klein, könnten dennoch für einen erneuten Ausfall der Schwebebahn in Wuppertal sorgen: In den Drehgestellen der Schwebebahn, also der Aufhängung an den jeweiligen Zügen, sind offenbar kleine Kerben entdeckt worden, die zu Rissen in der Konstruktion führen könnten. Das berichtet die "WirtschaftsWoche" und beruft sich dabei auf ein Gutachten eines Werkstoffprüfinstituts.

Demnach warne das Gutachten, das die WSW als Betreiber der Schwebebahn selbst in Auftrag gegeben haben, vor "Schlacke und Kupfereinschlüssen" im Metall der Drehgestelle. Diese "sind als Kerben zu bewerten, die bei einem Einsatz unter dynamischer Belastung zu Rissen und somit auch zu Brüchen führen können", heißt es. Allerdings wohl erst auf lange Sicht.

Sicherheit offenbar nicht gefährdet

Offenbar liege der Materialfehler in der Herstellung begründet. Der WDR berichtet, dass Zweifel aufgekommen sind, ob der Stahl, den die Stadtwerke bestellt haben, für die Drehgestelle überhaupt der richtige sei. Vermutlich handle es sich gar nicht um Stahl.

Wegen dieser Zweifel wird nun spekuliert, ob die Sicherheit der Schwebebahn gefährdet sein könnte. Doch die Stadtwerke wiegeln ab und beziehen sich auf die Dauer bzw. die Langlebigkeit des Materials. Denn es gehe nur um die langfristige Haltbarkeit, so ein Sprecher der WSW gegenüber dem WDR .







Der laufende Betrieb sei deswegen nicht gefährdet, so ein Sprecher gegenüber der "Westdeutschen Zeitung". Man befinde sich in Gesprächen mit dem Hersteller. Jetzt werde ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben.

Seit der Wiedereröffnung der Wuppertaler Schwebebahn am 1. August hat es immer wieder Pannen und kürzere Betriebspausen gegeben. Erst am Dienstag konnte der Schwebebahn-Betrieb wegen eines liegen gebliebenen Inspektionswagen erst verspätet in den Betrieb starten.