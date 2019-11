Mit Hammer attackiert

Ehepaar in eigener Wohnung in Wuppertal brutal überfallen

04.11.2019, 16:22 Uhr | t-online.de , tme , dpa

Ein Mann bricht in eine Wohnung ein: In Wuppertal ist ein Ehepaar brutal überfallen worden. (Symbolbild) (Quelle: Photocase/imago images)

In Wuppertal ist am späten Sonntagabend ein Ehepaar in seiner Wohnung überfallen worden. Die Täter gingen äußerst brutal vor. Sie sollen den Mann mit einem Hammer schwer verletzt haben und die Eheleute gefesselt und geknebelt haben.

Über ein Fenster sind mehrere Unbekannte am Sonntagabend in eine Wohnung in Wuppertal eingestiegen und haben ein anwesendes Ehepaar brutal überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten die drei Täter am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr in der Straße Höfen dabei den anwesenden Ehemann mit einem Hammer schwer verletzt.

Sie hätten unvermittelt, nachdem sie in die Wohnung eingedrungen sind, mit dem Hammer auf den 49-jährigen Ehemann eingeschlagen. Die "Westdeutsche Zeitung" berichtet, dass er durch die Hammer-Attacke im Gesicht verletzt wurde. Auch die 52-jährige Ehefrau wurde von den Tätern mit Faustschlägen traktiert und dadurch verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Anschließend sollen die Täter ihre Opfer mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt haben. Außerdem wurden sie geknebelt. Im Anschluss durchsuchten die Räuber die Wohnung und entwendeten laut Polizei Bargeld, Schmuck und Kreditkarten.







Die Eheleute wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach den "dunkel gekleideten Straftätern" und bittet Zeugen um Hinweise nach dem Trio.